NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval, et on absoluutselt kindel USA alliansi liikmeks jäämises ega tee tema lahkumiseks ettevalmistusi, sest see saadaks vale signaali.

Stoltenberg ütles Uus-Meremaal usutluses Associated Pressile ja Newsroomile, et Ühendriikides on NATO-l tugev parteiülene toetus ning seda näidatakse ka tegudega, sest USA on suurendanud sõjalist kohalolekut Euroopas.

"Tugev NATO on hea Euroopale, aga see on hea ka Ühendriikidele," sõnas alliansi juht. "28 sõpra ja liitlast on Ühendriikidele suur eelis."

Ajaleht New York Times kirjutas aasta algul, et president Donald Trump olevat 2018. aastal rääkinud mitu korda eravestlustes soovist Ühendriigid NATO-st välja viia.

Stoltenbergi sõnul nõuab Trump liitlasriikidelt suuremaid sõjalisi kulutusi ja selle rõhutamine on hakanud mõjuma.

"Sest praegu on näha, et Euroopa liitlased ja Kanada suurendavad kulutusi," ütles ta. "Pärast aastaid kaitsekulutuste kärpimist on kõik liitlased hakanud kulutusi suurendama. Üha enamad täidavad 2 protsendi nõude."