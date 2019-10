Pompeo süüdistas kongressi välisministeeriumi töötajate vaenamises

Kongressi esindajatekoda on viimasel ajal muu hulgas korduvalt nõudnud Valge Maja käest vaidlusaluse Ukraina telefonikõnega seotud dokumentide loovutamist.

"Kongress on tegelenud välisministeeriumi töötajate vaenamisega - olnud nendega otseühenduses, et nad dokumendid saadaksid. Need kuuluvad välisministeeriumile ja tegemist on haldusdokumentidega. Sellist asja nimetatakse vaenamiseks ja ma ei ole nõus sellega, et minu töötajaid niimoodi koheldakse," ütles Kreekas visiidil viibiv Pompeo.

Pompeo lubas varasemas avalduses, et välisministeerium toimetab kõik seaduses nõutud dokumendid kongressile.

Pompeo jätkas Washingtonis lahti läinud president Donald Trumpi tagandamisjuurdlusest hoolimata Euroopa ringreisi, mis on jõudnud Kreekasse.

Pompeo on püüdnud hoida eemale kodumaal vallandunud draamast ning keskenduda oma reisi eesmärkidele.

Reedel Montenegrot ja Põhja-Makedooniat külastades ei soostunud välisminister ega tema delegatsiooni liikmed vastama ühelegi küsimusele Trumpi ja Ukraina presidendi telefonikõne kohta, milles Trump väidetavalt survestas kolleegi uurima oma rivaali Joe Bideni ja tema poja tegevust Ukrainas.

Laupäeval kohtus Pompeo Ateenas Kreeka peaministriga ja allkirjastas välisministriga uuendatud kaitsekoostööleppe.