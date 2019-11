Kindralmajor Kiili ei pea Macroni hinnangut NATO ajusurmast õigeks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et NATO on ajusurmas, kui hindas alliansi koostöövõimet USA ja Türgi võtmes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiili sõnul on NATO eesmärk endiselt oma liikmesriikide kodanike ja nende elustiili kaitse ning ka varem on alliansil olnud kriise, millest on välja tuldud.

USA nõudmisele, et kõik liikmesriigid peavad allianssi rohkem panustama, Kiili sõnul kellelgi vastuväiteid pole.

"Läbi ajaloo on NATO-l olnud ennegi kriise, erimeelsusi. Mina julgen väita, et kui ma vaatan, siis NATO-l on sõjaline strateegia olemas. Sellest sõjalisest stateegiast lähtuvad täitesaatmisdokumendid, otsused, kaitseplaanid - need kõik lähevad edasi. Ei näe praegu, et NATO põhiolemus oleks praegu raputatud," rääkis Kiili.