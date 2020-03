"Tahaks, et uusi piiranguid enam ei tuleks. Minu hinnangul iga päev eriolukorda pikendab kriisist väljumist nädala võrra. Peaksime nüüd õppima selle kriisiga elama, naasma normaalsusesse - see aitab ettevõtjaid kõige rohkem," ütles Aas "Terevisioonile" antud usutluses.

"Praegu pole mõtet täiendavate meetmetega kriisi hullemaks teha," lisas ta.

"Meie sõnum on, et naasta võimalikult kiiresti normaalsusesse - siis taastub majandustegevus, nõudlus ja inimesed saavad oma töö tagasi. Täna ju ei domineeri meedias enam tervisesõnumid, vaid majandust puudutavad sõnumid," lisas tööandjate keskliidu tegevjuht.

Aas rääkis ka, et on viimased päevad tegelenud kõige rohkem rahvusvahelise kaubanduse taasavamisega, kuna kaupade liikumine on majanduse toimimiseks eriti oluline.

Aas tunnustas valitsust tehtud otsuste eest, näiteks töötukassa nõukogus saavutatud kokkuleppe eest, hakata koroonapandeemia tõttu töö kaotanud inimestele 70 protsendi ulatuses nende sissetulekuid kompenseerima. "See aitab leevendada esimest šokki nendel, kes juba töö kaotanud, et saaks kaks-kolm kuud üle elatud ja siis loota, et suvel olukord paraneb ja tulevad juba ka positiivsed otsused," rääkis tööandjate esindaja.

Samuti on mõistlik valitsuse otsus lubada inimestel piiri taga tööl käia, lisas ta.

Aas märkis ka, et rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole veel avaldanud meetmeid, kuidas ettevõtteid aidata, ta ise tõi välja võimaluse, et ettevõtetele peaks pakkuma maksude ajatamist ning ei peaks maksuvõlgade eet leppetrahve küsima.