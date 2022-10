Repinski Ossipenkost: väikeses kohas on äri ja poliitikat raske lahus hoida

Repinski sõnul ei ole midagi erakorralist selles, et piirkonnas haaret omav ettevõtja ka poliitikas edukas on. "Iga arvestatav ettevõtja võiks võimu omada kohalikus omavalitsuses, kui ta vähegi tahaks. Nikolai Ossipenko ettevõtetes töötas, kui mina neid numbreid teadsin, umbes 600 inimest. Ja see on juba päris suur kaal, kui arvestada neid häälteks," rääkis Repinski.

"See on ju teada, et ettevõtte töötajad tihtipeale hääletavadki oma juhi poolt või ettevõtte omaniku poolt, kui ta kandideerib ja kui ta osaleb poliitikas. Ma arvan, et iga selline ettevõtja või ettevõtte omanik ja juht, kui tahaks kohalikus omavalitsuse midagi teha, siis võiks seda, ja siis ta omaks samasugust jõudu. Kui mitte suuremat," rääkis Repinski.

Ossipenko ettevõtete kohalike omavalitsuste hooldushangete võitmises ei näinud Repinski midagi imelikku. "Kui otsitakse kommunaalteenuste osutajat, siis tema pakutud hinnad on olnud tavaliselt palju väiksemad, kui teistel pakkujatel. See on ka loogiline, sest tema ettevõtte asub Jõhvis, kus on ümberringi Kohtla-Järve ja seal on tema baas," ütles Repinski.

Nikolai Ossipenko on lihtsalt selline hästi aktiivne inimene, kes on aktiivne nii äris kui ka kohalikus poliitikas. See ongi tema mingis mõttes tugevus, aga eelkõige see on nõrkus, sellepärast et niimoodi on tegelikult väga raske teha ja väga raske asjad lahus hoida, kui sellises suhteliselt väikeses kohas, nagu on see näiteks Jõhvi või Kohtla-Järve, kus aktiivsete inimeste arv on veelgi väiksem kui elanike arv," ütles Repinski.

Samas märkis Repinski, et tema hinnangul oleks Ossipenkol olnud lihtsam äri teha, kui ta ei oleks poliitikaga tegelenud. "See on väga keeruline hoida lahus oma äri, kui see on veel otseselt seotud kohaliku omavalitsusega, ja poliitikat. Ma arvan jah, et see on tõesti selline väga keeruline väljakutse, mis lõppkokkuvõttes toob kaasa sellised juhtumid, nagu eile oli," rääkis Repinski.

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.