Erakondade Tartu esinumbrid: Kallas, Aru, Toots, Valge, Klaas ja Lukas

10. valimisringkonnas ehk Tartu linnas läheb 5. märtsil 2023 toimuvatel riigikogu valimistel jagamisele kaheksa mandaati.

Reformierakond panustab linnapea Klaasile

Tartus aastaid nii riigikogu kui ka kohalikel valimistel võitnud ja viimastel kolmedel riigikogu valimistel vähemalt kolmandiku kõigist ülikoolilinna häältest saanud Reformierakond jätkab ka eelseisvatel valimistel neile varem edu toonud esinumbri, linnapea Urmas Klaasiga. 2019. aastal sai Tartus just Klaas 6119 häälega ainsana isikumandaadi.

"Kandideerin riigikogu valimistel Tartu linnas ja eeldatavasti on linnapea esinumber nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu kandidaatide nimekiri sünnib Reformierakonnas sisevalimistel, ringkondade nimekirjad valmistab ette nimekirjatoimkond ja kinnitab Reformierakonna juhatus," ütles Klaas ERR-ile.

Uuesti kandideerib Tartus ka eelmisel korral nimekirjas teine olnud filosoofiaprofessor Margit Sutrop.

Urmas Klaas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eelmistel valimistel Reformierakonna nimekirjas Sutropist tagapool olnud, kuid temast ligi kolm korda enam ehk 3053 häält saanud erukindral Ants Laaneots kandideerib samuti taas, ehkki vahepeal spekuleeriti, et ta võib sellest loobuda.

Eesti 200 läheb uue esinumbriga

Eesti 200 Tartu esinumber saab olema erakonna aseesimees Kristina Kallas.

Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Kallas Eesti 200 juhina Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas. Tartus eelmisel korral esinumbrina kandideerinud ja vaid 600 häält saanud (jäi alla ka parteikaaslasele Kristiina Tõnnissonile, kes sai 761 häält) Margus Tsahkna sel korral Tartus ei kandideeri.

Tsahnka ütles, et kuna ta tegi kohalikel valimistel Nõmmel nii hea tulemuse (1515 häält), siis ei olevat enam mõistlik Tartus kandideerida. Kus ja kas Tsahkna aga üldse kandideerib, ei ole ta enda sõnul veel otsustanud.

Kristina Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Et Eesti 200 võib teha parema tulemuse kui eelmistel riigikogu valimistel, viitab asjaolu, et viimastel kohalikel valimistel sügisel 2021 sai Kristina Kallas Tartus kandideerides 3000 häält, mis oli linnapea Klaasi järel lausa paremuselt teine tulemus.

Sotsid loodavad lepituskandidaat Arule

Arvestades ülikoolilinna tausta, võiks Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal olla just Tartus lai toetuspind, aga kui võrrelda sotside tulemusi viimastel kolmedel riigikogu valimistel, on nende tulemus iga korraga halvenenud. 2011. aastal saadi Tartus kokku 18,7 protsenti toetust, 2015. aastal 16,8 protsenti ja 2019. aastal 11,3 protsenti.

Meediasse jõudnud sisepinged võimendavad küsimärke sotside ümber veelgi. Kas rivaalitsevate leeride vahel kompromisskandidaadina kandideerima toodud ajakirjandusteadlane ja varem riigikogu Vabaerakonna fraktsioonis töötanud Krista Arul õnnestub kastanid tulest välja tuua, on raske öelda. Aga sotside profiiliga sobib tugeva akadeemilise taustaga Aru kindlasti.

Krista Aru Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Sotside kohaliku piirkonnajuhi Kadri Leetmaa sõnul on Arule ettepanek olla esinumber tehtud, nüüd peab selle kinnitama veel piirkonna volikogu. Aru järel kandideerivad ilmselt Heljo Pikhof ja Gea Kangilaski.

EKRE – Valge esinumber, Kaalep ei kandideeri

EKRE sai juba eelmistel riigikogu valimistel Tartus paremuselt teise tulemuse 17,1 protsendiga ning sellest kehvem tulemus oleks altminek.

EKRE Tartu ringkonna esinumber on riigikogu liige ja ajaloolane Jaak Valge, kes hääletati selle positsioonile ringkonna sisevalimistel. Teisel positsioonil kandideerib Loone Ots ja kolmandal Silver Kuusik. Valimisnimekirja on heaks kiitnud ka EKRE juhatus.

Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Tartus teisel positsioonil Ruuben Kaalep, kes sel korral valimistel ei kandideerigi. Kaalep ise mittekandideerimise põhjuseid ERR-ile täpsemalt kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et ei ole kunagi andnud lubadust igavesti riigikogusse jääda. Ta lisas, et loomulikult ei tähenda see erakonnast lahkumist.

Jaak Valge. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eelmistel riigikogu valimistel sai Valge 2740 häälega ringkonnamandaadi. Nimekirjas teisel kohal olnud Kaalep sai aga vaid 566 häält, mis oli EKRE kandidaatidest neljas tulemus. Kaalepit edestasid siis nii Indrek Särg (2223 häält), kes on tänaseks erakonnast lahkunud kui ka Indrek Kalda (689 häält).

Isamaa – Lukas läheb oma ära tegema

Isamaa esinumbriks saab suure tõenäosusega haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Lukas ütles ERR-ile, et kui talle selline võimalus usaldatakse, on ta nõus Isamaad Tartus vedama. See on Isamaale kindel valik, sest "oma hääled" toob Lukas kindlasti ära.

"Sellest on juttu olnud. Ametlikult pole seda veel ära otsustatud," lausus Lukas, kes eelmistel valimistel sai 2506 häälega ringkonnamandaadi.

Tõnis Lukas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Isamaa peasekretäri Priit Sibula sõnul võivad Isamaa Tartu valimisnimekirja etteotsa kuuluda veel Mihhail Lotman ja Tartu abilinnapea Priit Humal. Eelmisel korral teisel positsioonil Tartus kandideerinud Lauri Vahtre kandideerib sel korral mujal.

Keskerakonna tõehetk – kas Toots veab välja

Pinged Tartu keskerakondlaste vahel on kestnud aastaid. Eeskätt on olnud vastasseis kaua aega piirkonda juhtinud Aadu Musta ja praeguse juhi Jaan Tootsi vahel, mis on jätnud jälje ka valimistulemustele.

Esinumbriks saab neil valimistel suure tõenäosusega Toots, sest terviseprobleemide tõttu võib Must valimistest üldse kõrvale jääda.

Jaan Toots Autor/allikas: Margarita Mironova/ERR

Kas Toots veab välja, on suur küsimärk. Eelmistel riigikogu valimistel sai Must 2370 häält ja ringkonnamandaadi, Toots 871 häält. Tõsi, ainuüksi esinumbriks saamine kindlasti suurendab Tootsi häältesaaki. Samas erilist optimismi ei anna viimased kohalikud valimised, kus Tartus esinumbrina kandideerinud Toots sai 466 häält ja Keskerakond volikogus vaid neli kohta.

Rohelised ja Parempoolsed

Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons ütles ERR-ile, et erakond ei ole veel Tartu nimekirja suhtes otsuseid teinud. "Hakkame kandidaatide nimesid ringkondade kaupa arutama detsembrikuus ja nimekirjade järjestuse paneme paika jaanuari alguses," sõnas Kons.

Roheliste Erakonna kaasjuht Marko Kaasik ütles, et nemad ei ole veel Tartu linna esinumbriga seoses otsuseid teinud, ent sellele kohale on kaalumisel teine roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu, kes on ka ise nõusoleku andnud.

Eelmistel riigikogu valimistel said rohelised Tartus 939 häält ehk 2,1 protsenti valimas käinud tartlaste toetusest.

· Norstati viimase uuringu järgi lubab Tartu valijatest hääletada Reformierakonna poolt 39 protsenti. EKRE-t lubab valida 24 protsenti, SDE-d 10 protsenti, Eesti 200 ja Keskerakonda mõlemat 9 protsenti ning Isamaad 7 protsenti tartlastest.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole.

