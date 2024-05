Võrklaev lisaeelarvest: proovisime arvestada kõigi soove

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütle ERR-ile, et kuivõrd lisaeelarvega on kiire, prooviti arvestada kõigi soovidega, kuid kärpima peab vaatamata siseministri vastuseisule ka siseministeeriumi personalikuludest.

Võrklaev esitas neljapäevasele valitsuskabineti nõupidamisele oma ettekujutuse negatiivsest lisaeelarvest, kuid sotsiaaldemokraatide juhi ja siseministri Lauri Läänemetsa sõnul pole ta nõus kärpega siseministeeriumi haldusalas.

Võrklaev ütles, et võimalikult kiire kompromissi nimel prooviti arvestada kõigi soovidega, näiteks võeti välja omavalitsuste tulubaasi ja haridusraha jagamise muutused.

"Samuti sai arvestatud siseministeeriumi palvega oma kokkuhoiukohas, kus minister oma kokkuhoiunumbrit pakkus. /.../ Sõltumata sellest, et siseministeeriumiga on meil veel seal küsimusi, siis teisipäeval siseminister andis vähemalt telefoni teel nõusoleku kõikide muude ministeeriumite osas asjad üle vaadata, kokku leppida. Sest aeg surub peale ja eelarve vajab sisustamist," lausus Võrklaev.

Läänemetsa vastuseisu kohta siseministeeriumi kärbetele märkis Võrklaev, et kui sama hakkaks väitma iga minister, ei saakski lisaeelarvet kokku.

"Kui me läheme igas valdkonnas (sellise sõnumiga), et siit ei ole võimalik kokku hoida, siis me kahjuks nende kokkuhoidudeni ei jõuagi. Siseministeeriumi praegune kokkuhoiuülesanne, mis tuleks teha personali majandamiskuludest, on mõnevõrra väiksem, kui see, palju siseministeeriumi haldusala maksis eelmisel aastal preemiaid ja tulemustasusid," lausus rahandusminister.

Võrklaeva sõnul on Läänemets ise pakkunud, et personali majandamiskulude kokkuhoid võiks siseministeeriumis olla neli miljonit eurot.

"Algsete arvutuste järgi võrreldes teiste ministeeriumitega peaks olema suurem. Aga see on ta enda pakkumine olnud. Ja sellega olen ma ka praegu arvestanud," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on sihiks, et järgmise nädala lõpp peaks olema tähtaeg, mil valitsus lisaeelarve heaks kiidab ja riigikokku saadab. "See on minimaalne aeg. Iga päev, mis me kulutame vaidlemisele, lükkab seda tegelikult edasi," ütles ta.

Tsahkna: poliitilist kokkulepet pole

Eesti 200 esimees ja välisminister Margus Tsahkna ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kui kaks nädalat tagasi tundus, et koalitsioonipartnerid olid lisaeelarves kokku leppimas, siis sellele järgnes osa valdkondade välistamine ning nüüdseks ollakse kokkuleppest taas kaugemal.

"Täna, välistamisi arvesse võttes, ei tea ma üldse enam, palju kärpesse läheb /.../ Täna valitsuse istungil me ei kiida heaks lisaeelarvet, sest ei ole kokkulepet ka (Võrklaeva esitatud) memo raames," nentis ta.

Tsahkna sõnul ei vasta memos esitatud kärbete tabel sellele, mis on olnud poliitiline kokkulepe ning Eesti 200 ei ole nõus, et nende käes olevad kolm ministeeriumi peavad andma kuni pool 175 miljoni suurusest kärpest, samas kui mõni valdkond on kärbetest välistatud.

"Kui panustame, siis panustame kõik. See memo ei aita sellele kuidagi kaasa," ütles ta.

Kallase sõnul võiks siseministeerium kärpida preemiaid

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles ERR-ile, et lõplikku kokkulepet valitsuses tõesti pole. "Pidevalt leitakse uusi asju, millega nõus ei olda. Seetõttu ma ei hakka (kärpe) numbrit ütlema, sest et meil ei ole see lõplik pilt selge," lausus ta.

Kallas nõustus Tsahknaga, et valdkondade kärpevälistamiste tõttu ei jõuta läbirääkimistega kaugele.

"Me oleme pakkunud välja alternatiive. See, mis tekitab ministrites ebaõiglus(tunnet), mida välisminister ka väljendas, on see, et kui üks teeb vähem, siis teised peavad tegema rohkem. Ja see tekitab kõigis tõrget. Me oleme selles asjas koos, valitsus peab koos need lahendused leidma ja see tähendab seda, et kõik peavad oma osa ikkagi selles kandma; et kõik suudavad oma valdkonda põhjendada täpselt sama olulisena," lausus peaminister.

Kallase sõnul pole kellelgi soovi kärpida sisejulgeoleku arvelt, aga siseministeeriumis on kohti, kust kärpeid leida.

"Kui sul on siseministeeriumis preemiaid üle nelja miljoni, peaaegu viis miljonit (eurot) eelmisel aastal makstud, siis ma arvan, et midagi ei juhtu, kui neid sellel aastal ei maksta. Ma usun, et seal on lahendusi, kui ei ole see lihtsalt jonn," ütles Kallas.