Uuel nädalal tuleb nii äikest kui ka päikest

Saabuv öö tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma, mitmel pool on äikest, millega kaasneb tugevat sadu ja võimalik, et ka rahe. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid puhanguid. Sooja on lausa 14 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilvine, aga selgimistega. Mitmel pool rabistab hoovihma ning paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on juba hommikul 16 kuni 21 kraadi.

Ka päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ning rannikul mitmel pool udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, kuid tasub arvestada, et äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on 20 kuni 26, rannikul kohati siiski vaid 17 kuni 19 kraadi.

Õhtul on pilvisus muutlik ning paiguti sajab ikka hoovihma. Kirde-Eestis on äikest ning seal võib sadu ka tugev olla. Soome lahe rannikul on mitmel pool udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning äikese ajal esineb ikka ka tugevamaid tuuleiile. Õhusooja on 17 kuni 23 kraadi.

Teisipäev tuleb pilves selgimistega ning õhtul hakkab põhja poolt alates taevas selginema. Järgnevail päevil on pilvisus juba vähene ja vahelduv. Sajab hoovihma ning neljapäevani püsib Eestis ka äikeseoht. Kui teisipäeval on sooja keskmiselt 22, siis reedel juba 26 kraadi.