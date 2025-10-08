Lähipäevad on veel soojad, siis hakkab õhutemperatuur langema

Neljapäeval puhub tuul valdavalt lõunakaarest ja kui öö hakul ulatuvad tuulepuhangud rannikul kuni 15 meetrini sekundis, siis pärast südaööd tuul järk-järgult nõrgeneb.

Öö tuleb pilves selgimistega ja on üpris sajune. Ida pool on aga pilvi vähe ja ilm sajuta. Pärast keskööd Lääne-Eestis sadu harveneb, kuid mõnel pool tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel ka läänetuul 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on Ida-Eestis 2 kuni 8, lääne pool 8 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Paiguti on veel udu. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 12 kraadi.

Ka päev on mitmel pool sajune, lääne pool on sadusid harvem. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ning sooja on 8 kuni 15 kraadi.

Reede öösel liigub vihmasadu saartelt itta ning kui ennelõunal sajab veel mitmel pool, siis pärastlõunaks sadu hõreneb. Öösel on 6 kuni 12, päeval 9 kuni 14 kraadi.

Laupäev on kraad-kaks jahedam ning sajab taas rohkem öösel ja ennelõunal.

Pühapäeval võib õhutemperatuur langeda null kraadini, samas rannikul on veel kuni 10 kraadi sooja ning päevane õhusoe üle 10 kraadi ei tõuse.

Mitmel pool sajab vihma ja sekka ka lörtsi. Ja samasugust ilma lubab prognoos ka esmaspäevaks, mil õhutemperatuur langeb veel paari kraadi võrra.