Vene arstide sõnul ei teavitatud neid tuumaõnnetuse ohvritest

"Mitte keegi - ei haigla juhid, tervishoiuministeeriumi ametnikud ega oblastivõimud või kuberner ei teavitanud haigla personali, et saabunud patsiendid oli radioaktiivsed," ütles üks Arhangelski kliinilise haigla kirurg telefoni teel väljaandele The Moscow Times.

Neljapäeval, 8. augustil toimunud plahvatuse järel kell 16.30 toodi haiglasse kolm meest, kes olid mähitud kiledesse. Patsientide seisundi põhjal mõistsid arstid, et neil on tegemist millegi väga tõsisega, kirjutas leht. Aga ainus info, mis neil oli, ütles, et lõuna paiku oli lähedalasuval polügoonil toimunud plahvatus. Moscow Times tugines oma loos vestlusele viie arstiga, kes kinnitasid, et Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad olid võtnud nende kolleegidelt vaikimisvande.

Plahvatuse järel mõõdeti polügoonile lähimas linnas Severodvinskis poole tunni jooksul 20-kordne radiatsioonitaseme tõus.

Vene võimud on andnud infot plahvatuse kohta väga vastumeelselt ning tükikaupa, meenutades 1986. aasta Tšernobõli katastroofi järgest Nõukoguide Liidu juhtkonna käitumist.

Praeguste andmete kohaselt oli Arhangelski oblastis Severodvinski lähistel Valgel merel asuval sõjalisel objektil toimunud plahvatuse näol tegu ebaõnnestunud raketikatsetusega, mille käigus lõhkes väikesemõõduline tuumareaktor, mida Vene relvajõud soovivad hakata kasutama tiibraketi mootorina. Õnnetuses hukkus viis teadlast uurimisinstituudist, mis tegeleb radioaktiivseid materjale kasutavate väikesemõõduliste energiaallikate loomisega Vene kaitseministeeriumile ja ka tsiviilotstarbeks.