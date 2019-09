Uudisteagentuuri Belomorkanal ajakirjanikel õnnestus hiljuti Arhangelski oblastis külastada piirkonda, kus eelmisel kuul leidis aset väidetav ebaõnnestunud raketikatsetus, ning tuvastasid ise mõõtmisi tehes, et mõnes kohas on endiselt märgata ebatavaliselt kõrget radiatsioonitaset.

Ajakirjanikud mõõtsid kiirgustaset kahe pontooni juures, mis väidetava raketikatsetuse ajal kahjustada said ning mis asuvad praegu Dvina lahe rannas Verhovka jõe suudmes, vahendas Meduza.

Näiteks 31. augusti päeval oli kiirgustase umbes 50 meetri kaugusel pontoonidest vahemikus 70 kuni 154 mikroröntgenit tunnis. Kui pontoonid rannale loksusid, hüppas kiirgustase lausa 750 miktoröntgenini tunnis.

Greenpeace'i hinnangul on looduslik kiirgustase piirkonnas 20 mikroröntgenit tunnis, Venemaa föderaalne päästeteenistus on kehtestanud normiks 30 mikroröntgenit tunnis. Venemaa riikliku ilmateenistuse infomaterjalides peetakse normaalseks tasemeks vahemikku 28 kuni 42 mikroröntgenit tunnis.

Ajakirjanike poolt filmitud videos on muuhulgas näha, kuidas kahe radioaktiivse pontooni juures puudub valve ning ka ala pole kuidagi piiratud.

Samas pole ka kiirgustase 750 mikroröntgenit tunnis inimesele koheselt ohtlik, kuid igal juhul on see märk sellest, et toimunud on mingi ebatavaline intsident.