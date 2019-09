Trump vihjas, et mainis Bidenit vestluses Zelenskiga

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta arutas hiljutises telefonikõnes Ukraina uue riigipea Volodõmõr Zelenskiga suvel Ukrainas peetud presidendivalimisi. Ta vihjas, et mainis kõnes ka endist demokraadist asepresidenti Joe Bidenit ja tema poega Hunterit.

Trump ei kinnitanud otsesõnu, et ta arutas demokraatide presidendikandidaadiks püüdleva Joe Bideni ja tema poja Hunteri teemat Zelenskiga 25. juulil aset leidnud telefonivestluses, mis on alus vilepuhuja kaebusele Trumpi vastu.

"Jutuajamine, mis mul oli, oli suuresti õnnitlev, suuresti korruptsioonist, kogu korruptsioonist, mis aset leiab," seletas Trump Washingtonis ajakirjanikele enne suundumist Texasesse ja Ohiosse.

Trumpi sõnul ütles ta ka, et "me ei taha, et meie inimesed nagu asepresident Biden ja tema poeg annaksid panuse korruptsioonile Ukrainas, mis seal juba on", vahendas The Washington Post.

"Ukrainal on palju probleeme," sõnas Trump. "Uus president ütleb, et ta suudab vabastada riigi korruptsioonist ja ma ütlesin, et see on suurepärane asi. Meil oli suurepärane jutuajamine. Meil oli jutuajamine paljudest asjadest."

Asjaga kursis olev allikas ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Trump kutsus Zelenskit uurima Hunter Bideni tegevust, kes töötas ühe Ukraina gaasifirma heaks.

Trump kordas pühapäeval, et ta ei öelnud Zelenskile mitte midagi valesti.

President andis mõista, et tema kinnitused, et ta käitus telefonivestluse ajal korrektselt, peaks piisama kriitikute rahuldamiseks.

Valge Maja ei ole Trumpi pühapäevaseid ütlusi veel kommenteerinud.