Jaani: kaitseväe ja PPA orkestrid võiks liita

Jaani märkis, et mõistab kaitseväe orkestri kaotamise otsuse tagamaid, kuid ta leiab, et see pole ainus alternatiiv.

"Ka PPA ning siseturvalisus laiemalt on ülimalt keerulise ülesande ees, kuidas lahendada võrrand, kus kulusid tuleb igalt poolt vähendada, aga kokkuhoiukohti on kvaliteeti kaotamata vähe. Ka PPA-s on olukord, kus ükski valik pole välistatud. Nii valus, kui see ka pole. Siinkohal oleks ehk mõistlik maha istuda ning kaaluda ka teisi alternatiive."

Jaani sõnul on praegu laual erinevad võimalused, mitte lõplikud otsused.

"Üks variant oleks näiteks PPA ja kaitseväe orkestrid liita. Mõtleme kastist välja. Selge on see, et meil on halvad ning väga halvad stsenaariumid. Selline ülesanne on ette pandud. Ühiselt tuleks leida halvimas parim. Nuputame edasi ning rõhutan, lõplikud otsused tulevad siiski alles sügisel, kui uus majandusprognoos ning riigieelarve kolm lugemist parlamendis – praegu mõtleme aga läbi erinevad variandid," märkis siseminister.

Ka PPA orkestrit ootab koondamine?

Samas teatas üks PPA orkestri liige ERR-ile, et orkester sai teisipäeva hommikul PPA peadirektor Elmar Vaherilt info, et ta esitab 21. mail siseministrile kärpekava, mis näeb ette ka 33-liikmelise PPA orkestri koondamist.

"Eestis on kokku 378 orkestrandi kohta, mis on riigi või KOV rahastuse peal. Praegu tekib olukord, kus üks "sõdur" ja üks "politseinik" on sunnitud otsustama, et 74 kohta sellest tuleb koondada, ehk 21 protsenti kõikidest palgalistest muusikute töökohtadest," ütles anonüümsust palunud orkestrant.

ERR on esitanud intervjuusoovi Elmar Vaherile, kuid pole sellele veel vastust saanud.