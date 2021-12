FT: Biden tahab kokku kutsuda NATO riikide ja Moskva kohtumised

USA president Joe Biden on teinud märkimisväärse diplomaatilise järeleandmise Moskvale, öeldes, et tahab kokku kutsuda NATO liitlaste ning Venemaa kohtumised, millel arutada Venemaa presidendi Vladimir Putini nurinat alliansi üle, kirjutab Financial Times .

Lehe andmeil ütles Biden kolmapäeval ehk päev pärast videokohtumist Putiniga, et loodab hiljemalt reedeks kuulutada välja kõrgetasemelised kõnelused, millel arutada Venemaa muret seoses NATO-ga, kirjutab leht.

Bideni sõnul tuleks kõnelustel vaadata, "kas on võimalik töötada välja lahendused, mis peaks vähendama pingeid idarindel".

Biden loodab, et kõnelustel osalejad ei oleks vaid Washington ja Moskva, vaid ka vähemalt neli suuremat NATO liiget. Ta ei nimetanud samas, milliseid riike ta täpsemalt silmas pidas.

Venemaa tahab, et NATO ei laieneks tema piiride lähistele ning ei paigutaks sõjaväelasi ning tehnikat, mida naaberriigid saaksid Venemaa ründamiseks kasutada.

Bideni soov kõnelusteks pahandab ilmselt osasid NATO riike ja USA liitlasi, kes kardavad, et Putin kasutab sõjalise jõuga ähvardamist, et saavutada järeleandmisi USA kohalolekus Euroopas.

Putin kordas kolmapäeval, et kardab, et Ukraina liitub NATO-ga. Valge Maja kinnitusel tegi Biden Putinile selgeks, et alliansi laienemine on vaid NATO enda otsustada.