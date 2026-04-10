Eesti 200 teenis esimeses kvartalis annetusi alla 3000 euro

Selle aasta esimeses kvartalis teenis Eesti 200 annetustena 2816 eurot. Juhatuse liikmed leidsid, et väikse summa põhjuseks on nii kehv reiting kui ka erakonna madal aktiivsus annetuste kogumisel.

Eesti 200 teenist 2026. aasta esimeses sektoris annetusi kokku 2816 eurot. Lisaks maksid erakonna liikmed 4066 eurot liikmemaksu ning riigitoetust saadi 163 383 eurot.

Annetustest suurema osa moodustasid erakonna riigikogu fraktsiooni liikmed, kui Diana Ingerainen annetas 900, Tarmo Tamm 600 ning Peeter Tali 500 eurot.

Lisaks maksis haridusminister ning erakonna esimees Kristina Kallas liikmemaksu kokku 1095 eurot.

Veel 2023. aasta esimeses kvartalis, kui toimusid viimased riigikogu valimised, annetati erakonnale 805 505 eurot, 2025. aasta viimases kvartalis 20 526 eurot.

Eesti 200 peasekretäri ja juhatuse liikme Anneli Kannuse sõnul mõjutab annetuste madalat laekumist ka reiting, ent valimiste aegu jäänud summat tema arvates praegusega võrrelda pole mõtet.

"Valimiste eelsel ajal on annetuste kogumine erinev igapäevasest ehk kaugeleulatuvaid järeldusi on vara teha. Oluline on, et annetused oma liikmetelt on olnud jätkuvad," ütles Kannus.

Kannusega nõustus ka Eesti 200 riigikogu fraktsiooni juht ning juhatuse liige Toomas Uibo, kes ütles ERR-ile, et laias laastus esile tuua kaks probleemi: madal reiting ja vähene aktiivsus.

"Eks see seis [reitinguga] on nagu on, aga me pole ka minu teada ise uste taga koputamas käinud," ütles Uibo annetuste kohta.

Hiljem lisas Uibo sõnumi teel, et erakonna jaoks oluline koguda mõtteid, luua plaan ja alles siis selleks rahalist toetust küsida.

2023. aasta riigikogu valimistel hääletas Eesti 200 poolt 13,3 protsenti valijatest ning erakond teenis sellega 14 mandaati.

Emori märtsis läbiviidud küsitluse järgi toetas Eesti 200 2,1 protsenti valijatest.

Teiste erakondade tulusid erakondade rahastamise järelevalve komisjon veel avaldanud pole.