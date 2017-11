Diplomaatilised allikad kinnitasid kolmapäeval uudisteagentuurile Reuters, et Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on asunud arutama uut, eesistujariik Eesti poolt välja käidud ettepanekut, mille eesmärgiks on ületada varjupaigataotlejate eest vastutamist puudutavad erimeelsused.

Eesti poolt esitatud kompromissplaanis üritatakse lepitada riike nagu Itaalia, kes kannavad üle Vahemere saabuvate migrantidega seotud kriisi põhiraskust, ja mitmeid Ida-Euroopa riike, kes on raevukalt vastu plaanile jagada põgenikke liikmesriikide vahel kohustuslike kvootide alusel.

Varasemad kompromissettepanekud pole edukateks osutunud ning osade liikmesriikide valitsused jätkavad kurtmist, et reegel, mille kohaselt peab varjupaigataotleja avaldust menetlema liikmesriik, kuhu ta kõigepealt saabus, asetab piiririikide õlule proportsionaalselt liiga suure koorma. Selliste riikide hinnangul peaksid teised riigid aitama seda koormat jagada.

Mitmed Ida-Euroopa riigid, kellel pole kogemusi sisserändega Aafrikast, Lähis-Idast ja Aasiast, on olnud vastu Brüsseli plaanidele kehtestada piiririikide aitamiseks varjupaigataotlejate jaotamise kvoote.

Eesti poolt välja käidud plaani kohaselt kehtestaks Euroopa Komisjon iga riigi jaoks varjupaigataotlejate piirmäära ehk selle, kui palju riiki saabunud varjupaigataotlejaid peaks iga liikmesriik suutma ise vastu võtta. Piirmäärad arvutataks välja vastavalt riigi rahvaarvule ja majanduslikule olukorrale.

Samas oleks aga Brüsselil õigus kuulutada välja eelhoiatus, kui on näha, et saabujate arv võib mõnes riigis seda piirmäära ületada. Sellisel juhul palutakse teistel liikmesriikidel osutada mitmesugust abi, mis ei seisne üksnes selles, et osa hätta sattunud riiki saabunud varjupaigataotlejaid võetakse enda juurde, vaid abi saab osutada ka mitmel muul viisil - materiaalset abi andes, koolitatud personali saates või kas või rahalist abi eraldades. Selliseid võimalusi on varem pakkunud välja näiteks Poola ja Ungari, kes on olnud järjekindlalt vastu migrantide majutamisele oma territooriumil.

Kui kriis aga veelgi jätkub ning mõnda liikmesriiki on saabunud juba 150 protsenti või rohkem tema "õiglasest piirmäärast" - kusjuures arvestatakse ka nimetatud riigi varasemat ajalugu põgenike majutamisel - kutsutakse ellu formaalne protseduur, kus liikmesriigid hääletavad ja kui enamus on poolt rakendatakse solidaarsusmeetmeid.

Kõige rohkem vaidlusi põhjustanud osa solidaarsusmeetmetest - ehk varjupaigataotlejate viimine ühest liikmesriigist teise - leiaks aset alles siis, kui nimetatud kaks riiki vabatahtlikult selles kokkuleppele jõuavad.

EL-i riikide liidrid leppisid juba oktoobris kokku, et nad ei soovi korrata 2015. aasta rändekriisi ajal puhkenud vaidlemist, mis järgnes sellele, kui kohustuslikud põgenikekvoodid häälteenamusega vastu võeti ja paar-kolm liikmesriiki selle otsuse kohtusse kaebasid. Plaanide kohaselt loodavad liikmesriigid konsensusliku süsteemi asjus kokkuleppele jõuda järgmise aasta juuniks.

Eesti ametnike sõnul usuvad nad, et on suutnud oma ettepanekus pakkuda tasakaalu, kus ühest küljest kutsutakse liikmesriike üles solidaarsusele ja teisest küljest võetakse arvesse ka riike, kes väidavad, et nende ühiskonnad pole nõus immigratsiooniga, eriti moslemiriikidest pärit immigratsiooniga. Pakkudes erinevaid võimalusi solidaarsuse väljendamiseks, liigub plaan edasi ka mõnest varasemast ettepanekust, millega sisuliselt viidati võimalusele, et riigid võivad lihtsalt maksta, et saabujaid enda piiridest eemale hoida.

Üks kõrgem ametnik nimetas Eesti poolt välja käidud plaani ka "kõigi kompromisside emaks", kuid tunnistas, et ka see vaja rakendamiseks poliitilist tahet. Sellise tahte olemasolu selgub seega juba lähikuudel.