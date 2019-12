Kiviõli 1. keskkooli õpetajad on valmis direktori tagasisaamiseks streikima

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad teatasid, et on valmis vallandatud koolidirektori toetuseks streikima ja ka ametist lahkuma, kui vallavalitsus meelt ei muuda.

Neljapäeva hommik algas Kiviõli 1. keskkooli kooliperele direktori Heidi Uustalu toetuskoosolekuga vallamaja ees. Seal said nad vallavanemalt teate, et vallavalitsus otsustas pärast pingelist kaalumist ühehäälselt kooli direktori lahti lasta. Põhjuseks tõi vallavanem Viktor Rauam muuhulgas selle, et neil pole kooli juhiga omavahelist usaldust.

Õhtul koolis toimunud koosolekule kutsus kooli hoolekogu ka vallavanema, kuid too polnud valmis pingelise päeva lõpus enam rahvaga kohtuma ja pakkus kohtumispäevaks järgmise nädala teisipäeva. Küll oli kohal vallavalitsuse liige Inno Naur, kes aga toonitas, et tal pole volitusi rääkida vallavalitsuse nimel, vaid ta esines koosolekul vallakodanikuna.

"Ma loodan, et kuidagi saab see koolirahu taastatud. See on raske, aga ma arvan, et vallavalitsus teeb kõik selleks, et koolirahu taastada," sõnas Inno Naur.

Kooli hoolekogu liige, omavalitsusreformijärgset Lüganuse vallavõimu nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poolelt tunda saanud Risto Lindeberg nentis, et kooli direktori vallandamine võis olla valla poolt lõpuni läbi mõtlemata koolireformi osa.

"Kuna meil koolijuhte on ikkagi viis praegu, siis keegi peab ära minema, kui vallas midagi muutub. Kahjuks tehti praegu selline otsus, et üks tugevam koolijuht vallandati," ütles Risto Lindeberg.

Õhtusel koosolekul tunnistas üle kümne õpetaja, et kui Heidi Uustalul Kiviõli 1. keskkooli juhina jätkata ei lubata, siis lahkuvad koolist ka nemad. Kooli direktori kohusetäitja, kooli õppealajuhataja Pilvi Kuurmanni sõnul on kõige olulisem see, et vald suudaks tunnistada, et vallandamisotsus oli ekslik.

"Esimene asi on see, et tuleks vaadata see otsus üle. Vabandada. Vabandada tegelikult kõigi ees, nii direktori, kooli kui ka kogukonna ees," rääkis Pilvi Kuurmann.

Koolijuhi kohusetäitja sõnul on õpetajate seas meeleolud sellised, et kui direktorit tööle ei ennistata, siis ollakse valmis streikima.