Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamise tõttu esitatud kolm umbusaldusavaldust tulevad Lüganuse vallavolikogus arutusele 23. detsembri istungil. Opositsiooni esindaja hinnangul on koosolek kokku kutsutud Lüganuse valla põhimäärust ja volikogu töökorda eirates.

23. detsembril koguneb volikogu Lüganuse vallavalitsuse saali istungile. Päevakorras on 12 punkti:

1. Lüganuse vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine;

2. Lüganuse vallavolikogu esimehe valimine;

3. Lüganuse vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine;

4. Lüganuse vallavolikogu aseesimehe valimine;

5. Lüganuse vallavalitsusele umbusalduse avaldamine;

6. Lüganuse vallavanema valimine / Lüganuse vallavanema asendaja määramine;

7. Lüganuse vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;

8. Lüganuse vallavalitsuse liikmete kinnitamine;

9. Lüganuse vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine;

10. Lüganuse vallavanemale töötasu määramine;

11. Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine;

12. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine.

Lüganuse vallavolikogu opositsioon esitas kolm umbusaldusavaldust teisipäeval, 17. detsembril toimunud volikogu istungil. Umbusaldusavaldus esitati volikogu esimehele Dmitri Dmitrijevile, volikogu aseesimehele Enno Vinnile ja vallavanem Viktor Rauami juhitavale vallavalitsusele.

Opositsiooni esindaja hinnangu on töökorda eiratud

Opositsiooni esindaja Risto Lindebergi sõnul on ta opositsiooni esindajana saatnud kirja õiguskantslerile ja riigihalduse ministrile, sest tema hinnangul on volikogu istung kokku kutsutud, eirates Lüganuse valla põhimäärust ja volikogu töökorda.

"Mina, Lüganuse Vallavolikogu liige Risto Lindeberg, saatsin 18. detsembril kell 13.22 kirja volikogu esimehele ja valla kantseleile küsimusega, millal toimub järgmise volikogu istungi eelne eestseisuse koosolek, et esitada järgmisele volikogu istungile eelnõusid, tuginedes töökorra § 6 lõikele 2, mis sätestab, et õigus ettepaneku tegemiseks küsimuse lülitamiseks volikogu istungi päevakorda on käesoleva töökorra § 9 lõikes 1 nimetatud isikutel. Ettepanek küsimuse lülitamiseks istungi päevakorda tehakse hiljemalt päev enne eestseisuse koosoleku toimumise päeva.

Kahjuks sellele kirjale vastust ei saanud, küll aga saadeti volikogu esimehe nimel samal päeval (18.12) kell 16.14 välja volikogu istungi kutse.

Sellise teguviisiga on volikogu istungi ettevalmistamisel ja kokkukutsumisel eiratud valla põhimääruses ja volikogu töökorras sätestatud reegleid ning on volikogu liikmetelt võetud õigus aktiivselt volikogu tööst osa võtta ja volikogu liikmeõigusi ning kohustusi täita. Käesoleval hetkel pole teada, kas veel mõni volikogu liige oleks soovinud esitada järgmisele volikogu istungile oma ettepanekuid, küsimusi või eelnõusid.

Kui volikogu istung kutsutakse kokku volikogu enda poolt kehtestatud sätteid eirates, siis tuleb nentida, et volikogu töökorra kehtestamine pole oma eesmärki täitnud," kirjutab Risto Lindeberg täna teele saadetud kirjas.

Kolmas volikogu istung vähem kui kuu aja jooksul

Lüganuse volikogu 28. novembri istungil esitas Enno Vinni vallavalitsusele ja volikogule avalduse, milles palus uurida 13. novembril Kiviõli 1. keskkoolis toimunud Reformierakonna koosolekuga seonduvat.

Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsusega lõpetati töösuhe 15 aastat Kiviõli keskkooli juhtinud Heidi Uustaluga. Volikogus opositsiooni kuuluvale reformierakondlasele Heidi Uustalule heideti ette lisaks koolis Reformierakonna noorte koosoleku korraldamise lubamisele ka koostöö puudumist vallavanemaga. Heidi Uustalu on lubanud vallandamise kohtus vaidlustada.

9. detsembril esitasid Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ja hoolekogu liikmed vallavalitsusele nõudmise, et koolijuhi vallandmise otsus tühistataks. Läbirääkimised koolipere ja vallavõimude vahel tulemust ei andnud ning nii korraldasid õpetajad 17. detsembril hoiatusstreigi. Vallavalitsus on kuulutanud kooli direktori leidmiseks välja konkursi.

5. detsembri vallavalitsuse istungi ja 17. detsembri volikogu istungi ajal korraldati vallamaja ees direktori toetuseks ja vallavalitsuse vastu rahvakoosolek.