Vilistlased ja lapsevanemad: Kiviõli koolijuhi ootamatu vallandamine on šokeeriv

Pöördumises tuuakse välja, et Uustalul on olnud osa selles, et Kiviõli 1. keskkool on muutunud tuntuks ka väljaspool oma kogukonda ning meelitanud õppureid ka kaugemalt.

"Heidi Uustalu on juht, kes toetab nii õpilaste kui ka õpetajate algatusi, julgustab ja innustab, kiidab ja tunneb uhkust oma koolipere kõikide saavutuste üle. Heidi jaoks on tähtsad oma töötajate motiveeritus ja rahuolu, sõbralik ja kiusamisvaba koolikeskkond, õpilaste individuaalne toetamine ning nende algatusvõime soosimine. Tema tööd koolijuhina on tunnustanud haridus- ja teadusministeerium, pärjates ta 2016. aastal aasta koolijuhi tiitliga," seisab pöördumises.

"Sellest tulenevalt ei saa me nõustuda Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsusega, millega lõpetati ühepoolselt töösuhe Heidi Uustaluga. Koolijuhi ootamatu vallandamine on tekitanud šoki kooliperes, nii õpilastes kui õpetajates, on halvanud kooli töö ning pannud küsimärgi alla seni saavutatu eduka jätkumise," kirjutavad allakirjutanud.

Nende hinnangul ei ole Uustaluga töösuhte lõpetamiseks toodud põhjendused veenvad ega kaalukad ning tekitavad kahtlusi vallajuhtide tegelike töösuhte lõpetamise motiivide kohta.

"Koolijuhi erakondlik kuuluvus ei ole olnud segavaks teguriks kooli professionaalsel juhtimisel ja seniste edusammude saavutamisel. Iga selline koolijuht on väärtus kogukonnale ja riigi haridussüsteemile, mille edusamme just hiljuti maailma haridusareenil PISA heade tulemuste valguses esile tõsteti. Kaotajaks vallajuhtide poolt tekitatud kriisiolukorras on kahjuks Lüganuse valla lapsed, noored ja kogukond, kes otsuse peale ka häälekalt on reageerinud. Käesoleva pöördumisega nõuame Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri töölepingu ülesütlemise otsuse tühistamist ja Heidi Uustalu tööle ennistamist," kirjutavad 140 allakirjutanut.