Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) ütles ERR-ile, et töölepingus on koolijuhi tööandjaks kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on hinnata koolijuhi tegevuse korrektsust.

"Kas tööleping on lõpetatud õiguspäraselt ja põhjendatult, seda saavad öelda töövaidluskomisjon ja tööinspektsioon," märkis Reps.

Kuna koolijuhi ja pidaja vahel tekkis vastuolu, siis on ministeerium Repsi sõnul juba küsinud kooli pidaja käest selgitusi tekkinud olukorrale.

"Lisaks on ministeeriumi välishindamisosakonna esindajatel kavas minna esimesel võimalusel kohale olukorda täiendavalt selgitama."

Repsi sõnul on ministeeriumi jaoks kõige olulisem, et koolis oleks tagatud kooli- ja töörahu ning turvaline ning rahulik õpikeskkond.

"Viimase saavutamise paljude eelduste hulka kuulub ühena ka poliitilise neutraalsuse tagamine – ministeerium on üks asutustest, kes töötas välja hea tava õppeasutustes poliitiliste teemade käsitlemiseks ja koolides poliitilise neutraalsuse tagamiseks," sõnas Reps.

Haridus- ja teadusministri sõnul on töörahu tagamise võimalusi eelkõige plaanis kohapeal arutada.

5. detsembril vallandas Lüganuse vallavalitsus päevapealt Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu, sest see oli lubanud koolis koraldada Reformierakonna noorte koosoleku. Lüganuse vallas on võimus Keskerakond ja Isamaa.

Koolid ja poliitika

Haridus- ja teadusministeerium on välja töötanud ka juhised koolidele, kuidas koolid peaksid seal esineda soovivate poliitikutega käituma.

Kool on poliitiliselt neutraalne

- Kool on mõeldud õppe- ja kasvatustööks ning peab jääma poliitiliselt neutraalseks.

Poliitikast saab ja peab rääkima

- Kool aitab noorel kujuneda aktiivseks ja teadlikuks ühiskonna liikmeks. Riigi poliitilise korralduse ja poliitika toimemehhanismide tutvustamine on teretulnud.

- Kool võib kutsuda poliitikuid õppe- ja kasvatustöö raames õppetundidesse oma tööst rääkima, kuid tähtis on tagada, et tegemist oleks sisulise panusega õppetöösse vastavalt õppekavale.

Üritused peavad olema tasakaalustatud

- Valimistega seotud üritustel osalemine peab olema vabatahtlik ja üritus ei tohi toimuda koolipäeva ajal.

- Koolis toimuvatest valimistega seotud üritustest peab lapsevanemaid teavitama.

- Koolis ei tohi uusi erakonna või valimisliidu liikmeid värvata või valimismeened jagada.

Mis on lubatud või lubamatu - otsustab koolijuht

- Koolijuhtidel on soovitatud selgelt määratleda põhimõtted, mis on valimiste ajal koolis lubatud ja lubamatu ning neid tuleb teha kõigile teatavaks ja kättesaadavaks.

- Koolijuht otsustab, kas korraldatav visiit või üritus on neutraalsuse põhimõttega kooskõlas ja kahtluse korral on tal õigus ka otsustada need ära jätta.

- Üldine põhimõte on hoiduda tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada.

Direktor või õpetaja on eelkõige koolipere liige

- Direktor, õpetaja, õpilane või muu koolipere liige ei tohi oma positsiooni valimiskampaania jaoks ära kasutada. Tähtis on eristada oma rolle koolitöötaja ja õpilase või kandidaadina ja aktivistina.

Noorel on õigus ise otsustada

Noorele on seadusega antud õigus hääletada ja otsustada, kellele ta oma hääle annab. Kui põhiseadus annab noortele õiguse hääletada, siis on neil õigus saada ja tõlgendada infot iseseisvalt. Vanematel tuleks sellest aru saada ja sellega arvestada.

Keda teavitada ebakohasest käitumisest koolis valimiskampaania ajal?

Ebakohasest valimiskampaaniast tuleb esmalt teavitada koolijuhti.

Teavituse võib edastada alates 1. veebruarist 2019 veebilehele www.poliitikudlubavad.ee, mida haldab Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.

Kui eelnevast ei ole abi, siis tuleb pöörduda kooli pidaja – munitsipaalkoolis omavalitsuse ning riigikoolis haridus- ja teadusministeeriumi poole.