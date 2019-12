Ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev märkis, et tema hinnangul on Lüganuse vald Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamisega end ise narriks teinud.

Gamzejev rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Uustalu vallandamine paistab eelkõige poliitilise võitlusena.

"Eks siin, eelkõige Ida-Viru linnades on Keskerakonnal olnud teada-tuntud käekiri, et valimistel tuleb edu eelkõige nendes linnades, kus omatakse kontrolli kohalike koolide üle. Ja eks Keskerakond on üsna edukalt nii Kohtla-Järvel kui ka Narvas ja teisteski linnades sidunud koolidirektorid oma valimisnimekirjadega. Kiviõlis on olnud see olukord natuke teine. Seis on volikogus ka praegu suhteliselt pingeline ja ilmselt tundubki, et on kasulik ka koolijuht saada ikkagi oma mõju alla," arutles Gamzejev.

Ta lisas, et vallajuhid ei ole aga oma liigutuse juures osanud arvestada kohaliku kogukonna toetust Uustalule.

"Ilmselt on vallajuhtide poolt nüüd tehtud üks valearvestus, kus pole tunnetatud kohalikku kogukonda, mis seisab tegelikult niivõrd tugevalt direktor Heidi Uustalu selja taga ja need reaktsioonid on osutunud niivõrd massiivseteks. Selle taustal paistavad vallavalitsuse argumendid küllaltki veidratena ja vallavalitsus ise on praegu ennast narri olukorda mänginud ja sellest võttest võib hoopis ise selili kukkuda," rääkis ajakirjanik.