Kohtla-Järve korruptsiooniskandaal võib tuua võimuvahetuse

Koalitsiooni moodustamiseks on valmis läbirääkimisi alustama Kohtla-Järve volikogus esindatud sotsiaaldemokraadid, keskerakondlased ja valimisliit Restart Kohtla-Järve. Kolme peale oleks neil 14 häält 25-st. Olukorras kus korruptsioonikahtlustus esitati kaheksale linna juhtimisega seotud inimesele, kelle seas on abilinnapead ja volikogu liikmed, teist väljapääsu pole.

"Me oleme selles mõttes poliitilise katastroofi äärel ja see on väga häbiväärne juhtum ja ma loodan, et inimesed, kes on selle korruptsioonskandaaliga seotud, kas lahkuvad oma ametikohtadelt või peatavad oma volitused volikogu liikmena. Me peame taastama usalduse meie valijate ees," ütles Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Ivetta Sakkart-Linnard ERR-ile.

"Eks siis sõltub nüüd sellest, et kui väga seda poliitilist kultuuri meil linnas jätkub. Kas linnapea

otsustab tagasi astuda või ei otsusta. Tema vastutab selle linna eest ja siin toimuva eest," tõdes valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige, linnavolikogu saadik Janek Pahkla.

Kohtla-Järve sotsiaaldemokraadid soovivad linnapeale umbusalduse avaldamiseks kokku kutsuda volikogu erakorralise istungi, kuid see võib osutuda keeruliseks.

"Volikogu esimees ise on kahtlustuse saanud ja eile vangist välja tulnud, volikogu aseesimees on samuti eile vangist välja tulnud. Kui nad lihtsalt ei kutsu kokku näiteks, siis on üsna keeruline. Aga teatud tingimustel volikogu liikmed ise võivad ka ennast nii-öelda kokku kutsuda, kui seda volikogu juhtkond ei tee," ütles volikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitik Eduard Odinets.

Praegu koolitusel viibiv Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael ütles uudistele, et linnavalitsus kujundab seisukoha võimaliku tagasiastumise kohta esmaspäeval.