USA eemaldas Läti panga ABLV rahapesu mustast nimekirjast

"Läti valitsuse järelevalve all on pank pöördumatus likvideerimise staadiumis, mis tagab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) järgimise. Lisaks on Läti ametivõimud teinud olulisi jõupingutusi minevikus toimunu paljastamiseks ja sellega tegelemiseks. Panga poolt soodustatud ebaseaduslik tegevuse eest esitati panga omanikele ja selle tippjuhtidele kriminaalsüüdistus. Selle tulemusena on FinCEN otsustanud, et ABLV ei ole enam rahapesuga seotud finantsasutus," seisis FinCENi teates.

USA esitas 16. veebruaril 2018 teate, milles avalikustati FinCEN-i rahapesuga seotud leiud ABLV pangas, mis kukkus pärast teadaannet kiiresti kokku ja on järgnevate aastate jooksu läbinud pika ja kohati vastuolulise likvideerimisprotsessi, kirjutas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

FinCEN nimetas 2018. aastal ABLV-d suure rahapesuprobleemiga välisriigi finantsinstitutsiooniks, kuid nüüd, kus tal puudub pangalitsents ja likvideerimisprotsess on peaaegu lõpule viidud, ei kujuta ABLV enam ohtu USA finantssüsteemile, selgub büroo otsusest, mida vahendas USA saatkond Lätis.

Vahetult pärast USA võimude samme otsustas ka Euroopa Keskpank (ECB), et ABLV ja tema tütarettevõte ABLV Bank Luxembourg on pankrotis või tõenäoliselt pankrotis. Seejärel tühistas keskpank ABLV panganduslitsentsi ja Luksemburgi tütarettevõte sai korralduse ennast likvideerida.

Kunagise Läti suurima kohaliku kapitali omanduses oleva panga kokkuvarisemisel olid laiaulatuslikud tagajärjed. See tõi kaasa kogu Läti finantssektori ulatusliku puhastamise, kuna riik soovis vabaneda mainest, justkui oleks see rahapesu keskus, seda eriti Venemaalt ja Valgevenest pärineva raha jaoks.

Seda tunnistas oma teates ka USA rahandusministeerium: "Paralleelselt ABLV-ga seotud sihipäraste jõupingutustega tunnustab FinCEN Läti valitsuse märkimisväärset edu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase režiimi olulisel tugevdamisel finantssektori regulatiivsete reformide kaudu. Nende reformide tulemusel on tugevdatud ametiasutusi, institutsionaalset suutlikkust ja oluliselt vähendatud mitteresidentide hoiuste mahtu Lätis, mis oli FinCEN-i jaoks rahapesuprobleemi peamine allikas teate väljastamise ajal."