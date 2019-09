Hans H. Luik soovitas pensionifondide raha PPP-projektidesse kaasata

"Ainus loogiline viis, milline eraraha sinna võiks tulla, on see sama pensionifondide raha - investeerimskonto kasutajatele, nendele, kes ei taha raha kohe ära kulutada elamise peale - võiks luua võimaluse investeerida mingisse objekti, kus põhiettevõtjaks on riik ja kus tootlus ületakse 1-1,5 protsendiga inflatsiooni," ütles Luik saates. "Ja need teed ja see averus ehk eraraha kaasamine võiks olla meie pensionifondidele, mitte suvalistele, kaasa arvatud siis Hiina rahastajatele," lisas Luik.

Rahandusminister Martin Helme tegi neljapäeval ettepaneku kaasata erasektor PPP-programmide raames Tallinnast lähtuvate suurte maanteede neljarajaliseks ehitamiseks ning Saaremaa silla rajamiseks.

Investeerimiskontodele saaksid pensionikogujad kanda raha, mille nad pensionireformi järel võtaks välja pensioni teise samba fondidest, kui valitsuse ideed riigikogus heaks kiidetakse.