"Toimetuse töörahu huvides olen otsustanud ametist lahkuda," ütles Helme.

Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo tänas Peeter Helmet tehtu eest. "Me täname Peetrit, et ta võttis selle vastutusrikka töö kanda ja soovime talle edu edaspidiseks," ütles Nikkolo.

Uue peatoimetaja leidmiseni vastutavad toimetuse töö eest Nikkolo ja Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap.

Postimehe arvamustoimetuse juht Indrek Lepik oli üks neist, kes soovis Helme ametist lahkumist.

"Usaldus peatoimetaja ja väga mitmete toimetajate, reporterite vahel oli kadunud. Me andsime sellest teada nii peatoimetajale kui ka vastutavale väljaandjale. Tööpäeva lõpuks on selline tulemus käes nagu on. Ma saan lõppkokkuvõttes öelda, et mul on hea meel, et kõik osapooled said asja tõsidusest aru," selgitas Lepik ERR-ile.

Seda, millest tulenes usalduse kaotust peatoimetaja vastu, Lepik ei põhjendanud.

"Ma arvan, et kuivõrd see asi laheneski täpselt nii nagu lahenes, siis me jätaksime selle teema oma majja. Aga ma saan lihtsalt öelda, et usaldus toimetuse ja peatoimetaja vahel kadus," ütles ta, kinnitades, et usaldust peatoimetaja vastu ei viinud vaid üks võtmesündmus, vaid mitu asja kokku.

Ajakirjaniku küsimusele, kas uus peatoimetaja võiks tulla Postimehe toimetuse seest, vastas Lepik, et peatoimetaja lahkumist soovinud ajakirjanikud ei plaani uut juhti enda hulgast valida. "Kindlasti ei olnud tegu siin mingi riigipöördega ja meil pole plaanis ka uut juhti enda seast valida. Siin oli lihtsalt väga selge konflikt peatoimetaja ja toimetuse vahel," rõhutas ta.

"Siin on selgelt isikute vaheliste suhete kujunemine aja jooksul ja see on meid tänasesse päeva toonud. Mingeid sügavaid tagamaid avada oleks ebaõiglane kõigi suhtes," ütles Lepik.

Nikkolo: lahkarvamused tekkisid toimetuse töökorraldusest

Vastutav väljaandja Merili Nikkolo selgitas ERR-ile, et reedel Postimehe toimetuses toimunud koosolekul arutati seda, kuidas toimetuses peaks tööd korraldama. Üksmeelt aga ei saavutatud.

"Siin oli erinevaid näiteid, mille üle arutleti. Üksmeelt ei saavutatud ja antud juhul Peeter pidas mõistlikuks, et ta ise astub tagasi. Ega siin muud suurt traagikat ei maksa näha. Eks seda ikka juhtub, et toimetuses arutatakse erinevaid teemasid ja on tõsisemaid arutelusid, mis kulgevad kirglikumalt ja võib-olla neid arutelusid, mis ei jõua avalikkuse ette. Antud juhul oli selline arutelu, mis lõppes sellise tulemusega," rääkis Nikkolo.

"Tegemist oli toimetuse töökorraldusega, kuidas kirjutada lugusid, kuidas toimetada lehte - tavaline, igapäevane töö, mille üle me arutlesime," lisas ta.

Postimehe endine arvamustoimetuse juht ja Vikerraadio endine toimetaja Peeter Helme sai ajalehe peatoimetajaks tänavu aprillis, kuna eelmine peatoimetaja Lauri Hussar siirdus aasta alguses poliitikasse.