"Kuna eilsetel läbirääkimistel vallavalitsusega jäid mõlemad osapooled oma seisukohale kindlaks, siis liigume oma võitlusega edasi. Järgmisel teisipäeval toimub meie koolis hoiatusstreik. Lapsed on kenasti sellel ajal hoitud ja kaitstud," teatas kool neljapäeval sotsiaalmeedias.

Keskkooli õpetajad ja hoolekogu soovivad vallavalitsuselt Heidi Uustalu ennistamist direktoriametisse ning koolirahu taastamist. Kolmapäeval toimunud kohtumisel kooli ja valla esindajad kokkuleppele ei jõudnud.

Vallavalitsus on kindel, et koolis Reformierakonna noorte koosoleku lubanud koolijuhi vallandamine oli õige tegu.

"Jah, jätkuvalt ka tunni aja möödudes oleme mõlemad oma seisukoha juurde jäänud ehk ametlikult öeldes võib läbirääkimisi ebaõnnestunuks pidada. Mis nüüd edasi saab, ma täna õhtul ei oska teile öelda. Eks homme on äkki targem," kommenteeris Kiviõli 1. keskkooli õpetaja Mariliis Randmer.

"Surve on suur küll, aga ma paneksin siin rõhu sõnale "surve". Ma leian, et siin on tegemist töösuhtega, mis on natuke ületähtsustatud ja kui ikkagi ei ole meie vahel seda usalduslikku töösuhet võimalik taastada, mida on oma intervjuudes täna kinnitanud nii koolijuht kui ka mina, siis millised on väljapääsud? Alustame ka uue koolijuhi konkursi korraldamist. Mis ma ikka oskan öelda, tuleb edasi minna," ütles ERR-ile vallavanem Viktor Rauam.