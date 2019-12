Kiviõli 1. keskkooli õpetajad lubavad hoiatusstreigi ajal koolitöö tagamist

Vallavalitsuse 5. detsembri otsusega lõpetati tööleping 15 aastat kooli juhtinud Heidi Uustaluga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kooli õpetajad ja hoolekogu esindajad nõuavad, et vald otsuse tagasi pööraks. Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi uue direktori leidmiseks.

"Seda küsitakse meilt pidevalt, et kas koolis töö toimub. Jah, see toimub. Me õpetame ja õpilased õpivad ning käivad tunnis - see kõik on tagatud. Mul endal tekib selline tunne, et kaheldakse, et me enam ei tegele õppetööga. Tegeleme küll ja õppetöö on tagatud, aga õpetajaskonnaga me tunneme, et meil on ka õigus olla aktiivsed kodanikud," rääkis õpetajate esindaja Mariliis Randmer.

"Kui me rääkisime just töörahust ja sellest, kuidas protsessi õiges suunas juhtida, siis streikimine väga sellele kaasa ei aita. Aga kui keegi väga soovib nii avaldada oma arvamust, siis keegi ei hakka neid keelama," kommenteeris Lüganuse vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev.