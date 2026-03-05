Ringkonnakohus tühistas Toila gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

Kooli gümnaasiumiosa sulgemise vaidlustasid halduskohtus mitukümmend lapsevanemat. Nende hinnangul oli otsus põhiseadusega vastuolus, kogukonda ei kaasatud piisavalt, otsuse tegemisel lähtuti valedest andmetest ja jäeti olulised asjaolud analüüsimata ja kaalumata. Tartu halduskohus kaebust ei rahuldanud.

Tartu ringkonnakohtu halduskolleegium leidis otsusest olulisi kaalumisvigu, mis võisid viia ebaõige otsuse tegemiseni. Halduskolleegium tõdes, et kohalik omavalitsus peab lähtuma oma tegevuses eelkõige kohalike elanike huvidest, lisades, et riigi poliitilised suunad võivad muutuda ning nendele ei saa rajada pikaajalise mõjuga kohalikku elanikkonda mõjutavaid otsuseid.

Riigigümnaasiumite loomine ei võta kohalikult omavalitsuselt kaasvastutust üldkeskhariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi eest ega kohusta ilmtingimata hästi tegutsevat gümnaasiumi sulgema.

Kuna kaalutlusvead tõid kaasa vaidlustatud otsuse tühistamise, ei käsitlenud ringkonnakohus kaebajate väiteid eestikeelse õppekeskkonna ja hariduse kättesaadavust tagavate õigusaktide puudumise põhiseadusvastasuse kohta. Kohus saab algatada põhiseaduslikkuse järelevalve vaid siis, kui õigusakti puudumise põhiseadusele mittevastavuse korral peaks kohus otsustama teisiti kui põhiseadusele vastavuse korral.

Otsus ei ole jõustunud ja selle peale saab esitada riigikohtule kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.