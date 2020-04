Pirita linnaosa valitsus saatis Tallinna linnaplaneerimise ametile ettepaneku tunnistada niinimetatud Merivälja muuli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine kehtetuks. Merivälja muulile jahisadamat ning hoonet ehitada sooviva ettevõtte Fausto Capital plaanid on tekitanud ümbruskonna elanikes tugevat vastuseisu, kuid lõpliku otsuse teeb selles osas Tallinna linnaplaneerimise amet.

"Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati ligi viis aastat tagasi. Detailplaneeringu menetlus on veninud ebamõistlikult pikaks ja selle käigus oleme tõdenud, et algatamise korralduses antud lähteseisukohtade ja lisatingimustega ei ole planeeringu lahendus ikka veel päris kooskõlas," kirjutas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat oma ettepanekus.

Ta lisas, et Pirita seltsid on korduvalt esitanud põhjendatud vastuväiteid ja seisukohti detailplaneeringu kohta ning eksperdid on andnud hinnanguid keskkonna kohta, samuti on linnaosas elanike suur vastuseis Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala arendamisele sadamaks. "Arvesse võttes eelnevat ja linnaosa varasemaid seisukohti, tegi Pirita linnaosa valitsus linnaplaneerimise ametile ettepaneku tunnistada Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine kehtetuks," märkis Liinat oma ettepanekus, mida vahendas linnaosa pressiesindaja.

Vaja ka keskkonna- ja kommunaalameti seisukohta

Liinat ütles ERR-ile, et linnaplaneerimise amet küsis Pirita linnaosalt seisukohta, kuna oli saanud vastava taotluse Faustolt. "Meile tuli arendaja poolt kiri sisse - ta tegi läbi ehitusregistri ametliku taotluse - ja vastasime. Eelnevalt vaatasime linnaosa arhitektiga dokumentatsiooni läbi - kuna arendaja ei olnud täitnud meiepoolseid ettepanekuid, siis meil ei jäänudki muud võimalust kui projekt tagasi lükata," rääkis ta.

Liinati hinnangul võiks linnapalneerimise ameti otsust oodata paari nädala jooksul. "Ta vaatab meie seisukoha üle ja annab siis oma seisukoha teada. Üldiselt aktsepteerib linnaplaneerimise amet linnaosavalitsuse seisukohta," märkis Liinat ning lisas, et sellised otsused ei käi tavaliselt linnavolikogust läbi.

Linnaplaneerimise ameti koordinaator Margit Lokk ütles ERR-ile, et

linnaplaneerimise amet on valmis otsustama nii pea, kui on saavutatud kokkulepe keskkonna- ja kommunaalametiga. Ta ei osanud siiski öelda, kui kiiresti võiks otsus tulla. "Sellistel asjadel tähtajad nii kiireloomulised ei ole," tõdes Lokk.

Arvestades detailplaneeringu arutelul tehtud ettepanekuid ja vastuväiteid jättis Pirita linnaosa valitsus 2018. aastal Merivälja muuli detailplaneeringu kooskõlastamata. "Nõusoleku saamiseks paluti arendajal teha rohkem uuringuid, vähendada ehituse mahtu ja pidada kinni lähteülesandest. Kahjuks ei ole see nii läinud. Pigem on arendaja enamikule nõuetele käega löönud ega ole võtnud tõsiselt koostöö käigus Pirita linnaosa valitsuse tehtud ettepanekuid," lisas Liinat.

"Pirita linnaosa pole olnud nõus kavandatud teenindushoonesse hotelli rajamisega ning sadama teenindamiseks aitaks oluliselt väiksemast ja madalamast hoonest kui arendaja kavandab. Kolmekorruselise hoone asemel piisaks ühekorruselisest. Arendaja ei ole aga tahtnud sellega leppida ning on hoone kõrgust vähendatud ebapiisavalt – 11 meetri asemel 10,5 meetrini," tõi Liinat vaid ühe näite, et arendaja ei ole teinud põhimõttelisi muudatusi, vaid piirdunud kosmeetiliste parandustega. "Pisimuudatustest ei piisa, et selle detailplaneeringu kavaga edasi minna. Meil ei ole Piritale vaja uut Rannahoone juhtumit," nentis Liinat.

Aadressile Ranna tee 1 soovib Fausto Capital OÜ ehitada kolmekorruselise jahisadama koos restorani ja hotelliruumidega. Esitatud planeering on 17 protsendi ulatuses omaniku maa-alal, ülejäänu on planeeritud linna maale. Planeeritavas kohas asub Merivälja muul, kus on praegu looduslik kivine rand, kust avaneb vaade Tallinna siluetile.