Kaubandus-tööstuskoda peab kliimapaketi tempot ebarealistlikuks

"Piltlikult öeldes pole võimalik saja aasta jooksul väljaarendatud majandusmudeleid muuta kümne aastaga ilma revolutsioone või sõdu esile kutsumata. Ilma kõrgete ideedeta ei saa, kuid ettevõtted ja inimesed elavad igapäevases reaalsuses, millega tuleb arvestada," ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Kaubandus-tööstuskoda leiab, et Euroopa Liidu kliima- ja energiaalase seadusandluse pakett peab olema selline, mis võimaldab kliimaeesmärkide saavutamisega seotud tegevusi ellu viia sellises tempos, mis ei vähenda inimeste elatustaset, ei kahjusta ettevõtjate konkurentsivõimet ning arvestab tegelike tehnoloogiliste arengutega, edastas koda. Hetkel ei ole koja hinnangul kõik kliimapaketis sisalduvad nõuded realistlikud ega väljapakutud ajakavas teostatavad, lisati samas.

Paltsi sõnul on üldise kliimasoojenemise valguses siiski selge, et tuleb luua poliitikaid ja tehnoloogiaid sellega toimetulekuks, sest muutused on pikaajalised ning need vajavad ümberkorraldusi, mis eeldavad nii ühiskondlikke kokkuleppeid kui ka majanduse teatavat muutumist.

Koda ootab laia arutelu ja kaasamist

Kaubandus-tööstuskoda leiab, et kuna EL-i kliima- ja energiaalase seadusandluse pakett on mahukas ning hõlmab väga palju erinevaid sektoreid ning tegemist on oluliste ja pikaajalise mõjuga muudatustega, on ülioluline, et Eesti riik kaasab erinevaid sihtgruppe, sealhulgas ettevõtjaid Eesti riigi seisukohtade väljatöötamisse. Samuti on ettevõtjate seisukohast tähtis, et enne kui riik esitab oma seisukohad, küsitakse veel kord täiendavat tagasisidet, et tagada Eesti eripärade võimalikult põhjalik esindatus.

Paltsi sõnul on kliimapaketi juures kriitilise tähtsusega, et liikmesriigid saaksid võimalikult paindlikult vastavalt oma siseriiklikele eripäradele otsustada, kuidas saavutada EL-i tasemel kokkulepitud kliimaeesmärkide saavutamine. Hetkel on paketis aga ka punkt, mis vähendab tulevikus liikmesriikide otsustuspädevust aktsiisipoliitikas, mis veelgi piirab liikmesriikide võimalusi ise otsuseid vastu võtta, rõhutas koja juht.

"Eesti jaoks on äärmiselt tähtis, et kliimapaketile tehtaks põhjalikud mõjuanalüüsid nii liikmesriikide üleselt kui ka sektorite lõikes, sest nii saame hinnata palju täpsemalt milliseid samme peame astuma seatud eesmärkide täitmiseks, ning millised on kaasnevad mõjud erinevatele sihtgruppidele, sealhulgas ka ettevõtjatele," ütles Palts ning lisas, et kuigi Euroopa Komisjon on erinevaid mõjuanalüüse teinud, ei ole need ettevõtjate hinnangul piisavad.

Koda rõhutab, et kliimapaketiga kaasnevate muudatuste tulemusena võivad ohtu sattuda juba tehtud pikaajalised investeeringud. Kui ettevõtjad on teinud pikaajalisi investeeringuid lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja arengukavadest, siis on neil tekkinud õigustatud ootus, et lähitulevikus ei muudeta varasemalt kokku lepitud eesmärke ja õigusnorme. Seega on oluline, et kliimapaketi elluviimisel ei kahjustaks juba tehtud pikaajalisi investeeringuid või siis pakett sisaldaks meetmeid, mis aitavad sellist negatiivset mõju leevendada. Ka selle aluseks saab olla põhjalik mõjude hinnang, rõhutab kaubandus-tööstuskoda.