Reinsalu: poliitikud ja ametnikud peaks Estonia uuest uurimisest kõrvale jääma

Reinsalu rääkis "Esimeses stuudios", et Estonia katastroofi kohta tehtud uus dokumentaalfilm on toonud ilmsiks uut informatsiooni ning uus uurimine peaks andma sellele infole selgitused.

"See uurimine peab olema selline, mis annab meile vastused, mis annab vastused uuele infole, mis on selles dokumentaalfilmis esile kerkinud. Ja ta peab selles usalduse ja tõe defitsiidis, mis on õhus meie ühiskonnas, andma sellised vastused, mis võimaldavad käsitleda seda nõnda, et me oleme saanud selles küsimuses tõe teada," rääkis minister.

Reinsalu lisas, et uus uurimine eeldab tema hinnangul nii tehnilist paberitööd, modelleerimistööd kui ka vraki veealust vaatlust.

Minister rõhutas, et siiani on Estonia katastroofi uurimise ümber suur usaldusväärsuse defitsiit.

"Meil on kahtlemata väga suur usaldusväärsuse defitsiit, sest see asi on sattunud ju laiemasse konteksti. Neid erinevaid teooriaid, erinevaid osundusi probleemidele seoses varasema uurimisega on olnud palju. Oli tegelikult ju ühiskondliku šokina ka teemat, kus parlamendi uurimiskomisjon, ka valitsuse uurimiskomisjon, ka Rootsi valitsus uuris, mis puudutas võimaliku sõjatehnika vedu Estonia laeval," rääkis ta.

"Samamoodi on tegelikult need debatid saatnud erinevaid teooriaid, et justkui Estonia laevapõhjas on olnud auk ja see on mingitpidi veevoolu võimaldanud ja toonud kaasa katastroofi. Ja nüüd me tegelikult oleme olukorras, kus auk ongi laevas ja kahtlemata on ju kõigil õigustatud küsimus, mida see auk tähendab, millal see auk tekkis, miks see auk tekkis, milline on selle augu seos Estonia katastroofiga, kas see muudab 1997. aasta rahvusvahelise uurimiskomisjoni raportit. Need küsimused peavad saama vastused," lisas ta.

Uus uurimine ei nulliks Reinsalu sõnul ära varasemat rahvusvahelist uurimist, kuid oleks sellest sõltumatu.

"See uurimine peab olema selline, et maailma parim tehnoloogiline kompetents tuleb selle uurimise kasutusse anda. Küsimus ei ole rahalises piiratuses selles küsimuses, ma arvan. Ja teine on see, et järelikult ka need uurijad peavad ka olema nii kompetentsed ja usaldusväärsed, et nad tekitavad ühiskonnas usalduse," selgitas välisminister, lisades, et Eesti soovib tõeni jõuda koos Soome ja Rootsiga.

"See peab olema sõltumatu uurimine ja see ongi kõige olulisem küsimus, mis valitsuse ees praegu seisab," rõhutas ta.

Poliitikud ei peaks Reinsalu hinnangul uurimises osalema. "Minu arvamus on küll selline, et poliitikud ja ka ametiisikud neist kolmest riigist selles usalduse defitsiidis, mis meil on, /.../ oleksid pigem need, kes loevad ja tutvuvad selle järeldusega," rääkis ta.

"Ma tahaksin näha küll, et see raport oleks sõltumatu ja põhineks täiesti akadeemilisel ja tehnilisel teadmisel. Ja ühiskonna ülesanne, ma arvan, on koos omaste, avalikkuse esindajatega, ekspertidega püüda kokku panna need küsimused, millele me selle uue info pinnalt vastuseid ootame. Kõige tähsam on paika panna õigesti formuleeritud küsimused, millele oodata vastuseid."