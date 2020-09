"Me uurime, mis tagajärjed uuel infol võiks olla," ütles ameti asedirektor Jonas Bäckstrand, mida vahendas ajaleht Aftonbladet.

Rootsi valitsuse esindajad on öelnud, et soovivad pädevatelt asutustelt, mille seas on ka õnnetuste uurimise amet, hinnangut, kas oleks vaja alustada uut uurimist.

"Me vaatame avalikuks saanud uue info üle ja kaalume, mis tagajärjed see võib kaasa tuua. Aga me ei ole teinud veel ühtegi otsust, millest saaksime teatada," ütles Bäckstrand. "Filmis avaldatu on uus teave ning loomulikult me vaatame seda, et teha otsus, kas oleks vaja astuda edasisi samme," lisas ameti asejuht.

Rootsi, Soome ja Eesti välisminister teatasid esmaspäeval, et võimalik uus uurimine Estonia huku põhjuste kohta viiakse läbi ühiselt ning selle juhtriigiks saab Eesti.

"Me peame sellest lähtuma ning loomulikult võtma ühendust teiste riikide samade ülesannetega ametitega. Arutame nendega, mis sellest filmist uut selgus," rääkis Bäckstrand.

Ta ei soovinud samas öelda, kas on saanud Rootsi valitsuselt ülesande uut infot uurida, kuid kinnitas, et amet on sel teemal valitsusega tihedas kontaktis.

Sel nädalal Põhjamaades linastunud dokumentaasarjas väidetakse, et Estonia paremas pardas on suur auk, mille on tekitanud laevast väljaspool asuv jõud.