X!

Kaitserajatiste kohta info andmist piirab vajadus saladusi hoida

Eesti
Kellavere radaripost
Kellavere radaripost Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Militaarobjektidest avalikult rääkimine on tundlik teema ja nii mõnigi kord kiputakse neid puudutavat infot avalikkuse eest varjama. Kaitseministri sõnul on oluline, et kaitserajatiste kohta jagataks inimestele infot, kuid seda tuleb teha nii, et see ei ohustaks riigi kaitsevõimet.

Heaks näiteks kaitseväe rajatistega seotud kommunikatsiooni muutumisest sel sajandil on Virumaal asuvad radarijaamad.

2003. aasta kevadel oli Lääne-Virumaal Kellavere radarijaama avamisel lindilõikajate seas ka president. Kellavere radari asemel Ida-Virumaale aherainemäe otsa püstitatud Viru õhuseireradari töölehakkamine ei saanud sel suvel aga isegi pressiteate jagu tähelepanu.

Militaarrajatiste ehitamise eest vastutab Eestis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Suurem saladuseloor katab reeglina neid objekte, mida ehitatakse riigihangete erandmenetluses, kus saavad osaleda vaid riigisaladuse luba omavad ettevõtted.

"See ei ole Eesti riigi huvides, et objekti kohta on mingisugune üldisem info teada, kui see on seotud luure, seire või muu tegevusega. Kui on tegemist üldise kaitsejulgeoleku objektiga, siis me tavapäraselt liigset informatsiooni ei jaga, kuna tegu on julgeolekuvaldkonnaga. Üks põhjus selleks on seegi, et me ei soovi vaenlase elu liiga lihtsaks teha," selgitas RKIK-i Põhja-Kirde portfellijuht Ando Voogma.

Kaitseekspert Ilmar Raagi sõnul võib salastamine anda aga loodetule vastupidise tulemuse.

"Kui võimalik vastane kõigepealt näeb, et Google Mapsis on objekt, millel pole nime, siis tal tekib küsimus, mis see on. Siis ta läheb kohalike elanike juurde, esitledes ennast näiteks ajakirjanikuna. Ja kui kohalikud elanikud ütlevad, et nad küll ehitasid, aga nad keelasid meil sellest rääkida, siis see on juba iseenesest asi, mis tekitab suure küsimärgi selle objekti kohale. Ehk et mitte midagi rääkimine võib seda objekti veel rohkem nähtavaks teha ja see on selline kommunikatsiooni paradoks," rääkis Raag.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul tuleb vähemalt avalikus ruumis asuvate militaarobjektide kohta inimestele infot jagada.

"On asju, mida me saame näidata, on asju, mida me ei saa näidata. Ja kõike, mida me saame näidata, tuleb näidata. Ja kui kuskile midagi ehitama hakatakse, siis peab olema kaitseväel vastus, mida me ehitame ja miks me ehitame. Aga võibolla seda, mida me sinna sisse paneme, me välja ei ütle," kommenteeris Pevkur.

Raagi sõnul on eriti oluline, et kaitseobjektide kohta jagataks infot rajatises asuvate seadmete mõjupiirkonda jäävatele elanikele.

"Loomulikult ei pea arvama, et kaitsevägi peab tutvustama millistel sagedustel ja kui pika distantsi peale selline masin töötab, see võib tõepoolest jääda riigisaladuseks. Seda, mis on kohalikele elanikele oluline, näiteks kas sellel masinal on kohalikele mingil määral mingisugune mõju, tuleb ütelda, sest kohalikud saavad selle teada nagunii," leidis Raag.

Kas ja millal jagatakse kohalikele elanikele infot Ida-Virumaal piirivööndis asuvasse Vasknarva külla rajatava side- ja radarijaama kohta, on praegu veel lahtine.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:16

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 29 inimest Uuendatud

09:15

Bert Prikenfeld: kuulan autos pea alati Klassikaraadiot, siis on liikluses rahulikum olla

09:07

"Klassikatähed" üllatab võistlejaid kuulsate lavapartneritega

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:36

Kaitserajatiste kohta info andmist piirab vajadus saladusi hoida

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

07:48

Trump on kindel kokkuleppe saavutamises Hiina presidendiga

07:42

Leedu sulges õhupallide tõttu taas Vilniuse lennujaama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

25.10

Kärpiv Soome seisab raskete väärtusvalikute ees

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

24.10

Saks: tänu USA sanktsioonidele, võib see kõik Venemaa jaoks päris kurvalt lõppeda

25.10

Sõja 1140. päev: öises õhurünnakus Kiievile hukkus kaks ja sai viga 11 inimest Uuendatud

25.10

Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

24.10

Kohus määras Leedole ja SLK endistele juhtidele reaalse vangistuse

25.10

Trump suundub Aasiasse läbirääkimistele Xiga ja loodab kohtuda Kimiga

24.10

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

loe: kultuur

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:15

Bert Prikenfeld: kuulan autos pea alati Klassikaraadiot, siis on liikluses rahulikum olla

25.10

Nädala album. Tame Impala harjutab kätt millekski suuremaks

25.10

Eesti Muusika Nädal teeb kummarduse eesti heliloomingu suurkujudele

loe: eeter

09:07

"Klassikatähed" üllatab võistlejaid kuulsate lavapartneritega

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

Gazebo: arvasin, et teen ühe loo ja lähen tagasi ülikooli kirjandust õppima

25.10

Baaripidaja: joogi sisse millegi libistamine on halvas mõttes perfektseks lihvitud

Raadiouudised

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

24.10

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

24.10

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

24.10

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

24.10

Raadiouudised (24.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo