Moora: EKRE lubadused koalitsioonileppesse ei jõua

Moora sõnul ei usu ta, et valitsusse saades suudaksid teised parteid EKRE kuidagi kodustada või, et siis EKRE retoorika leebemaks muutuks.

Moora märkis, et ainus asi, mis on selge, on see, et EKRE programmilisi lubadusi koalitsioonileppesse panna ei õnnestu praktiliselt ühtegi.

"Nad on varem oma retoorikas maha tõmmanud viis, kuus punast joont, mis nende arvates peab juhtuma. Kumbki koalitsioonipartner tegelikult päriselt ei mõtle, et neid saakski päriselt ellu viia. Võib-olla ühtteist midagi kosmeetiliselt kuskile sõnastatakse, aga suures plaanis EKRE lubadused koalitsioonileppesse nii või teisiti ei jõua," rääkis Moora lisades, et omad piirid seab selleks ka raha.

Moora rääkis, et kui sisuga lüüa ei saa, jääb järele stiil, ja kuna kogu EKRE populaarsus põhinebki suures osas stiilil, siis sellest nad Moora arvates ei loobu.

Moora märkis, et tema ei saa aru, miks Keskerakonna esimees Jüri Ratas EKRE-ga koalitsiooni teeb. "Tal ennekõike on siit ikkagi kaotada. Ta võib lõhkuda Keskerakonna väga kindla häälebaasi," lausus ta.

"Aru võib saada erakonna kaalutlustest. Peaministri positsioonilt kukkuda, see justkui tunnistaks seda, et kogu see kaks aastat vahepeal on olnud viga. Et nemad tulid ju ütlema seda, et saab ilma Reformierakonnata ka ja nüüd valijad järsku ütlesid neile, et ei," rääkis Moora.