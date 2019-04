Enne kohtumist avas Portugali visiidilt saabunud president Kaljulaid Eesti renoveeritud saatkonnahoone.

Pärast kahepoolset vestlust toimus ühine lõuna, millest võttis osa ka teisi riigiesindajaid.

Eestit esindasid lisaks presidendile veel suursaadik Margus Laidre ja mitu presidendi kantselei ametnikku - kantselei direktor Tiit Riisalo, avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ja presidendi välisnõunik Lauri Kuusing.

Venemaa poolelt olid kohal näiteks välisminister Sergei Lavrov, Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja majandusarengu minister Maksim Oreškin.

Kaljulaid: seda kohtumist oli meile vaja

Kuna tegu oli töövisiidi, mitte aga riigivisiidiga, ühist pressikonverentsi pärast kohtumist ei toimunud. Küll aga andis president Kaljulaid ülevaate kohtumisest hiljem Eesti saatkonnas toimunud pressikonverentsil (pikemalt allpool olevas otseblogis).

Kaljulaid ütles, et tema hinnangul oli hea kohtumisega, kus ka keerulisematel teemadel räägiti pikalt, aga kogu aeg näidates üles vastastikust respekti.

Kohe alguses mainis ta, et kutsus Vene kolleegi 2020. aastaks Tartusse soome-ugri maailmakongressile. Putin sellele eitavalt ei vastanud, kuid saabumise kohta kinnitust ka ei andnud.

Palju räägiti majandus-ja kaubandussuhetest ning jõuti seisukohale, et kuigi Venemaa ja EL-i vastastikused sanktsioonid jätkuvad, on valdkondi, kus Tallinn ja Moskva saavad kahekesi koostööd teha ja edasi liikuda.

Kaljulaid rääkis Putiniga ka Ukrainast ja Gruusiast ning tema sõnul rõhutas ta igal sammul Euroopa Liidu positsioone nendes küsimustes.

Piirilepingu teemal mingeid edasiminekuid või avaldusi kohtumisel ei tehtud. President Pätsi ametiraha tagastamise küsimus päevakorda ei jõudnud.

"Ja ma pean ütlema, et ma jään selle juurde, et seda kohtumist oli meile vaja. Kohtumine minu hinnangul täitis oma eesmärgi. Ja selle kõige olulisem sõnum ongi see, et see kohtumine toimus."

President Kaljulaidi pressikonverents pärast kohtumist:

"Aktuaalne kaamera" kell 18.30:

Video kohtumise algusest täismahus:

OTSEBLOGI:

