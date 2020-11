Kaitsepolitsei võttis Ringmaa kuritegudes kahtlustatuna kinni 2005. aasta 11. novembril ning alates sellest ajast viibis ta vanglas.

Ringmaa edasistest plaanides rääkides ütles end tema esindajaks nimetav Raoul Luigend, et esmalt püütakse talle elukoht leida. "Siis ilmselt ta hakkab seisma oma õiguse eest, et taastada oma nimi." Luigend avaldas ka arvamust, et ajakirjanduses Ringmaa kohta väidetu tõttu teda ühiskonnas kuigi soe vastuvõtt ei oota.

Luigendi kinnitusel on Ringmaa raskelt haige ja peab tarvitama pidevalt ravimeid.

Ringmaa ise ei soovinud ajakirjandusele vabanedes midagi öelda. Luigend tõi selle põhjenduseks veendumuse, et ajakirjanduses on Ringmaa kohta ilmunud valeväiteid. "Ometi on kohus mõistnud ta õigeks ja kohtuotsus on Eesti Vabariigis kohustuslik täitmiseks kõigile. See on põhjus tema solvumiseks," ütles Luigend. Ringmaad ohtlikuks Luigend ei pea.

Ringmaa kandis karistust Tallinnas Lasnamäel Punane tänav 15 taarakioski juurde pommi panemisee eest 2001. aasta 11. aprillil ning Pae tänav 23 pommi panemise eest 2003. aasta 19. novembri öösel. Mõlemad pommid avastati ning need ei plahvatanud.

Ühtlasi mõistis kohus Ringmaa süüdi pensioniametile võltsitud tööraamatu esitamises, mille alusel maksis amet talle 2001. aasta maist 2005. aasta novembrini alusetult 20 255 krooni pensionit.

Maakohus mõistis Ringmaa süü tõendamatuse tõttu õigeks 1994. aasta 5. detsembril Harjumaal Kuusalu vallas Kiiu külas plahvatuse korraldamises, 1998. aasta 18. detsembril Tallinnas Pae 48 trepikojas toimunud plahvatuses, milles hukkus Nina (46) ja tema kaheaastane lapselaps ning vigastada sai veel kaks inimest.

Kohus mõistis Ringmaa õigeks 2000. aasta 22. septembri öösel Tallinnas Sõpruse puiesteel Hansapanga rahaautomaadi juures toimunud plahvatuses, 2001. aasta 4. jaanuaril Vikerlase 23 maja juures pangaautomaadi juures toimunud plahvatuses, 2003. aasta 11. mai varahommikul Pae 23a elumajas toimunud plahvatuses, milles hukkus Valentina (56) ning üks inimene sai kergelt vigastada.

Samuti mõistis kohus Ringmaa õigeks 2004. aasta 17. mai öösel Pae 23a majas toimunud plahvatuses ning 2004. aasta 3. septembri hommikul Pae 68/78 kõrval asuvas telefonikabiinis toimunud plahvatuses, milles hukkusid 55-aastane mees ja 54-aastane naine.

Kohus mõistis Ringmaa õigeks ka 2005. aasta 6. aprilli hommikul Punane 17a maja juures asunud taarakioski taga toimunud plahvatuses, milles sai vigastada 64-aastane mees.

Kohus ei pidanud Ringmaa süüd tõendatuks ka 2005. aasta 9. septembri hommikul Pae 56 maja ühe rõdu all toimunud plahvatuses, milles hukkus 66-aastane mees ja vigastada sai üks laps. Samuti mõistis kohus Ringmaa õigeks 2005. aasta 3. novembri hommikul Pae 19 maja juures toimunud plahvatuses, milles hukkus 27-aastane mees.

Pärast Ringmaa kinnipidamist plahvatused lõppesid. Mees ise on enda seotust plahvatustega kategooriliselt eitanud.

Ringmaa taotles korduvalt ennetähtaegselt vanglast vabanemist. Viimati jättis Tartu ringkonnakohus Ringmaa vanglast vabastamata tänavu jaanuaris. Kaitsja taotles Ringmaa vangistusest vabastamist tema parandamatu haiguse tõttu. Prokuratuur oli vabastamisele vastu, kuna leidis, et ka vanglas võib talle vajalikku ravi osutada. Kohus nõustus prokuratuuriga, et Ringmaale on tagatud arstiabi ka vanglas.