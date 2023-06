Tselluloositehast rajada sooviv VKG valis välja sobiva asukoha

Kaks aastat tagasi tselluloositehase plaanidega avalikkuse ette tulnud Viru Keemia Grupp (VKG) on valinud välja Ida-Virumaale planeeritava tehase asukoha. Miljardieurone investeering sõltub ettevõtte sõnul sellest, millised raiemahud on riigis lubatud.

Kahest Ida-Virumaal Lüganuse vallas kõrvuti olevast tselluloositehase võimalikust asukohast valis VKG välja põhjapoolsema, mis asub nende põlevkivitööstuse naabruses.

"Seal on olemas väga hea ligipääs ja logistiliselt keskkonnasäästlik ligipääs toorvee võtmisele ja me saame suures mahus kasutada olemasolevat infrastruktuuri toorme ja toodangu transportimiseks," ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko.

Lüganuse vallavõim suhtub tehase tulekusse positiivselt.

"Rohepööre toob kaasa osa töökohtade kadumise ja me peame intensiivselt tegelema uute töökohtade loomisega ning õnneks VKG grupp sellega oma oskustest lähtudes ka tegeleb. Selle üle on tõeliselt hea meel," rääkis Anu Horn, kes on Lüganuse valla esindaja VKG projektis.

Kohalikud elanikud ärevuses

Lähimad elumajad jäävad planeeritavast tehasest paari kilomeetri kaugusele. Mereäärse suvituspiirkonnana tuntud 70 hingega Aa küla elanikud suhtuvad tehase tulekusse ärevusega.

"Külarahvast, nii palju kui mina olen nendega rääkinud, ei kiida mitte keegi seda heaks. Midagi meie külale sellest juurde küll ei tule, midagi head me ei näe. Suured autod hakkavad liikuma, siia tulevad suured torud ning kõik need hakkavad meie suvitamiselu segama," rääkis Aa küla vanem Helmi Sibrits.

VKG sõnul sõltub keemiatehase rajamine sellest, kas Eestis lubatud raiemahud jäävad viimaste aastate tasemele. Juhul kui nad langevad alla kümne miljoni tihumeetri, siis pole tehase jaoks piisavalt ressurssi. Tehase rajamisse positiivselt suhtuva kliimaministri Kristen Michali sõnul on raiemahust olulisemgi see, et riigi metsapoliitika soodustaks puidu Eestis väärindamist.

"See peab poliitika eesmärk olema, et kui sa juba mingit ressurssi tarbid, siis võimalikult kõrgelt väärindatuna, võimalikult kestvalt. See peab ka puidusektori eesmärk olema," ütles Michal.

VKG loodab tselluloositehase avada 2027. aastal.